Dødsulykke på E6 på Romerike

NTB

Minst én person har omkommet i en frontkollisjon ved Olavsgård i Lillestrøm, opplyser Øst politidistrikt.

Politiet meldte om ulykken klokka 22.39 onsdag kveld. Rett etterpå opplyste de at minst en er omkommet.

I forkant av ulykken kom det meldinger at en personbil kjørte i motgående kjøreretning.

– Bilen kjørte nordover i sørgående retning, og like etter fikk vi melding om at den har kjørt inn i et vogntog, forteller operasjonsleder Kristian Loraas til NRK.

Veien ble stengt etter ulykken, og det er omkjøring via riksvei 22 Kjellerholen, opplyser Vegtrafikksentralen. Trafikken går i høyre felt i retning Oslo lufthavn.