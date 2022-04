Sandefjord: Traaseth kjøpte strandeiendom for 27,5 millioner

Christian Høst – Finansavisen

Anita Krohn Traaseth og Knut Thomas Traaseth har kjøpt bolig til 27,5 millioner kroner i Sandefjord.

Tidligere Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth og ektemannen Knut Thomas Traaseth, som er kommunikasjonsdirektør i advokatfirmaet BAHR, har kjøpt en eksklusiv strandeiendom på Vesterøya i Sandefjord. Paret betaler ifølge Sandefjords Blad på 27,5 millioner kroner for boligen - 2,5 millioner kroner under prisantydning.

Traaseth-familien har på få år gått gradene i Sandefjords boligmarked. Etter først å ha kjøpt en sentrumsnær bolig, flyttet de til en bolig i Nedre Åsenvei, bedre kjent som «rederåsen» i hvalfangerbyen. Nå har valget falt på strandeiendommen i Capellaveien.

Salget ble tinglyst 2. mars i år, og selger er Mona Benediktsson.

KJØPER: Tidligere Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth.

40 meter strandlinje

Traaseths nye eiendom ligger vestvendt og har egen strand og brygge.

«Eiendommen består av en fantastisk bebyggelse som strekker seg over hele tomtens bredde mot Capellaveien, slik at man er helt usjenert og for seg selv mot stranden og vest. Over 40 meter egen strandlinje med nydelig sandstrand og flott bryggeanlegg», skrev eiendomsmegler Didrik Schou i boligannonsen.

Eksklusiv gate

Capellaveien seiler opp som en av Sandefjords mest eksklusive adresser. Tre av boligene mot sjøen er solgt i løpet av de tre siste årene til en samlet sum av 71 millioner kroner. Eie-megler Didrik Schou har solgt alle tre eiendommene.

– Det er en av Sandefjords mest eksklusive gater, med særdeles lekre villaer med strandlinje og kveldsol, stille og rolig i en liten blindvei. Vi ser at det er stor interesse for å flytte til gaten fra både utenbys og lokale interessenter. Sandefjord har alltid hatt mange innflyttere fra Oslo-distriktet, men under pandemien har vi sett økt interesse, sier Schou til Finansavisen.