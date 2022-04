Oslopolitiet er anmeldt for utleverende tweet

NTB

Oslopolitiet er anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Melder mener de brøt taushetsplikten i omtalen av et narkotikafunn i en leilighet.

Søndag rykket nødetatene ut til en tørrkoking i en leilighet i Oslo. I en første tweet skrev politiet hvilken gate de rykket ut til. Noen timer senere fulgte politiet opp med en ny tweet, der de skrev at det var funnet «litt narkotika, som det skrives anmeldelse på».

Jurist Bengt Erik Waldow forteller Dagbladet at det var han som leverte anmeldelsen. Han mener leiligheten narkotikabeslaget ble gjort i, er blitt gjort lett å identifisere.

– Det er kringkastingen av beslaget jeg reagerer på. Politiet setter folk i gapestokk – folk som er uskyldige inntil det motsatte er bevist, sier Waldow.

Avisa skriver at det i etterkant av Twitter-meldingen var flere jurister og politikere som mente at slike hendelser kan heve folks terskel for å kontakte nødetatene, dersom de har vært i befatning med narkotika.

Spesialenheten kan ikke kommentere anmeldelser levert av privatpersoner. Operasjonslederen som publiserte den omtalte meldingen sa mandag til Dagbladet at meldingen verken er i strid med politiets interne retningslinjer eller bryter taushetsplikten, etter hans mening.

Onsdag sier han at Oslo politidistrikt tar anmeldelsen til etterretning, men ikke vil kommentere saken utover det.