Forsikringsselskap blir nektet å si opp MC-klubb som kunde

Forsikringsselskapet IF mener kundeforholdet med motorsykkelklubben innebærer forhøyet risiko for å bidra til hvitvasking ved mottak av forsikringspremie og ved eventuelle erstatningsutbetalinger.

NTB

If fryktet forsikringsavtalen med en motorsykkelklubb ville betales med kriminelle midler og sa opp avtalen. Det får de ikke lov til, ifølge Finansklagenemnda.

Ved en gjennomgang i fjor oppdaget forsikringsselskapet at de hadde en kunde som var knyttet til en motorsykkelklubb i 1-prosentmiljøet, som selv definerer seg som lovløs, eller som kun anerkjenner og følger sine egne lover og regler.

If sa opp avtalen med motorsykkelklubben, som også omfattet foreningens klubbhus. I oppsigelsesbrevet skrev If blant annet at de ikke vil støtte klubber tilknyttet organisert kriminalitet, skriver Dagens Næringsliv.

Motorsykkelklubben bestred oppsigelsen og klaget If inn for Finansklagenmenda Skade.

Flertallet i Finansklagenemnda mener at If ikke dokumenterer at det er særlig høy risiko for hvitvasking gjennom betaling av forsikringspremie og forsikringsoppgjør. Flertallet kan heller ikke finne at medlemskapet i en MC-klubb tilknyttet 1-prosentmiljøet får betydning for risikoen i næringsbyggforsikringen, og mener at forsikringsavtalen må videreføres.

Mindretallet i nemnda mener at If var i sin fulle rett til å si opp avtalen.

If har ennå ikke avgjort om det vil ta flertallets avgjørelse til følge.