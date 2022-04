Rekordhøy laksepris før påske

NTB

På et halvt år har prisen på oppdrettslaks bare gått oppover. I forrige uke lå den på rekordhøye 93,21 korner kiloen for fersk laks.

Høy etterspørsel kombinert med redusert slakting har ført til økte laksepriser. Aldri før har prisen for eksporten vært høyere. Siden september i fjor har prisen gått rett til værs fra litt over 50 kroner per kilo, skriver E24.

– Rett før påske og i påskeuken har vi ekstra høy etterspørsel. Samtidig er det lite slakting rundt påsken. Dette driver opp prisen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet.

Ifølge bransjebladet Ilaks er fortjenesten hos produsentene svært god om dagen. De skrev at oppdrettsselskapet Grieg Seafood hadde en produksjonskostnad på 42 kroner per kilo ved sine anlegg i Rogaland og Finnmark i første kvartal.

I kvartalet varierte ukesprisen for eksportert laks mellom 67 kroner og 88 kroner per kilo. Det betyr en driftsmargin opp mot 100 prosent.