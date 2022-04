Strålende påskevær i vente i Sør-Norge

Folk bes om å huske både solkrem og solbriller i påsken, det ventes nemlig solfylt vær både i by og fjell i Sør-Norge de neste dagene. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Et høytrykk er på vei full fart inn mot Sør-Norge og treffer blink med påskehelgen. Både folk som velger bypåske eller hytta, har knallsol i vente.

– Vi har en veldig fin helg i vente. Det er all grunn til å ta med seg både solkrem og solbriller, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Høytrykket, som foreløpig befinner seg ute i Norskehavet, bygger seg opp og vil prege været gjennom påskedagene, forteller Granerød.

– Det treffer jo blink akkurat for påskehøytiden, sier meteorologen, som sier det vil bli lange perioder med sol og flott påskevær over store deler av Sør-Norge.

Temperaturene vil ligge mellom 13–15 grader i lavlandet. Det er ventet rolige vindforhold både i fjellene og i lavlandet.

– De som har bypåske vil også få noen veldig fine påskedager, sier Granerød.

Fine påskeforhold i fjellet

Hele helgen vil preges av godt vær, men det aller beste vil trolig komme fredag, sier meteorologen.

Høytrykket vil aller først slå inn over Vestlandet. Samtidig vil lavtrykket bevege seg østover i løpet av torsdag, og det vil ta noe tid før været slår om for alvor.

Langs vestlandskysten kan påskedagene bli preget av noe tåke om morgenen, som vil lette opp utover dagen. Også på Vestlandet kan det bli opptil 15 grader, sier Granerød.

– Det vil være perioder med litt skyet vær på Vestlandet. Det vil nok oppleves som ganske fint påskevær, men det er vanskelig å si hvor tykt skydekket vil bli. Om det er tynt, vil sola skinne rett gjennom, og man merker nesten ikke at de er der, sier han.

Også Midt-Norge vil kunne nyte godt av høytrykket. Lørdag vil kunne bli noe skyet, men det vil bli rolige vindforhold.

– Det ligger an til godt vær for toppturentusiastene med veldig fine påskeforhold i fjellet, sier meteorologen.

Grått i nord

Mens store deler av Sør-Norge bader i påskesol, ser det noe mer grått ut i Nord-Norge. Jo lenger nord man kommer, jo mindre blir påvirkningen fra høytrykket.

– I Nordland vil det komme en del vind inn fra havet, som drar med seg et skydekke som vil prege helgen. Fredag vil det bli en del tåke langs kysten, sier Granerød.

Oslo vil få godt vær i påskehelgen, spesielt fredag peker seg ut som den beste dagen. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Temperaturene langs kysten vil i helgen ligge på mellom 5–8 grader, det vil bli lite vind, og det kan komme en og annen regnbyger.

Det har gått en rekke snøskred både i nord og vest den siste tiden. Snøskredfaren er fremdeles betydelig flere steder, og meteorologene ber skigåere være forsiktige.

I Troms og Finnmark kan det komme gløtt av sol på fredag, men også her vil helgen preges av gråvær.

– Det kan komme sludd og regnbyger i lavere strøk, mens det vil komme som snø i fjellet. På Finnmarksvidda og Øst-Finnmark slipper de noe billigere unna, der kan det bli noe mindre nedbør, med tidvis sol.

Gode kjøreforhold

Etter to år med pandemi, har det denne påsken blitt registrert en stor pågang på flyplassene, og mange velger å reise utenlands i år.

Det også er ventet stor påskeutfart på veiene de neste dagene. For alle som skal legge ut på veien enten for å dra på hytta eller besøke familie, så ligger det an til gode kjøreforhold, forteller Granerød.

– Nå har vi hatt en start på påsken med mye vind og uvær og vanskelige kjøreforhold fjellet. Siste halvdel av påsken vil det være gode kjøreforhold, men det er greit å sjekke vær og føre før man drar, sier han.

Statens vegvesen har bedt folk om å være forsiktige på veiene i påsken.

– Vi går for nullen i årets påsketrafikk. Statens vegvesen vil at du skal være litt kylling i påsketrafikken, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Vegvesenet før påsken.