Tre av fem synes boten for mobilbruk er grei

Bøtesatsen for å bruke håndholdt mobil mens man kjører økte fra 1. mars i år – fra 5.000 til 7.450 kroner. Illustrasjonsfoto: Ulf Nygaard / NTB

NTB

59 prosent av de spurte synes boten på 7.450 kroner og tre prikker i førerkortet er en passelig straff for å bruke håndholdt mobil mens man kjører.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag fra NRK.

23 prosent svarer at boten er for høy. 14 prosent synes den er for lav, mens 4 prosent svarer «vet ikke».

Satsen økte fra 1. mars i år – fra 5.000 kroner.

– De fleste bruker ikke mobiltelefonen mens de kjører. Derfor tenker nok mange at de som velger å gjøre det, kan få svi, sier UP-sjef Geir Harald Marthinsen.