Energiministeren justerer uttalelse: Kommuner får i praksis vetorett om vindkraftutbygging

NTB

En kommune må si ja hvis det skal bygges ny vindkraft på land, presiserer olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor Klassekampen.

– La meg være helt tydelig: Det er kommunene som bestemmer om nye vindkraftprosjekter skal gå til konsesjonsbehandling eller ikke, sier Aasland.

I en sak avisen publiserte mandag ville ikke statsråden si om kommunene får veto mot vindkraft. Klassekampen spurte Aasland to ganger om kommunene ville gis mulighet til å legge ned veto i spørsmål om vindkraftutbygging. Han svarte ikke på spørsmålet, men sa isteden:

– Vi vil ikke at vindkraft skal være uønsket. Vi vil ikke overkjøre kommunene i disse sakene, og den nye produksjonsavgiften er det viktigste grepet for å få til det. Vi ønsker å motivere kommunene på en best mulig måte og at de skal være positive til vindkraft.

Bakteppet er at Aasland fredag forrige uke la fram hovedpunkter fra regjeringens tillegg til energimeldingen. De vil blant annet be Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) om å ta opp igjen konsesjonsbehandling av vindkraft på land etter en tre år lang pause.

– Hele forutsetningen her er at vi ikke skal overkjøre kommunene på noen som helst måte. Dette står tydelig i brevet vi har sendt til NVE, sier han til Klassekampen og fortsetter:

– Vi får ikke konsesjonsbehandlet hvis ikke kommunene sier ja.