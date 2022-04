Flere ungdommer i knivslagsmål i Oslo sentrum

NTB

Om lag ti ungdommer var involvert i et knivslagsmål i Oslo sentrum tirsdag ettermiddag. Politiet har avsluttet søket uten å ha funnet noen skadde.

Alle de involverte løp fra stedet, Olafiagangen på Grønland, før politiet ankom. Politiet meldte om hendelsen klokka 17.30. Tjue minutter tidligere ringte flere inn og meldte om et pågående slagsmål ved T-banestasjonen.

– Vi har vitner som forteller om relativt aktiv bruk av kniv i forbindelse med slagsmålet. Både trusler og det at de har kniv i hendene når de slåss er noe politiet ser svært alvorlig på, sa operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB klokka 17.40.

Han beskrev situasjonen som en potensielt «veldig alvorlig voldshandling».

Til Avisa Oslo sier Pedersen at om lag ti ungdommer slåss, ifølge vitner.

Tror ingen ble alvorlig skadd

Politiet var på stedet etter kort tid, men da hadde gjerningspersonene løpt fra stedet i ulike retninger. Ifølge vitner hadde noen løpt til T-banen, mens andre løp i retning Akerselva eller sentrum.

Operasjonslederen var rett i etterkant av hendelsen bekymret for at noen skadde kunne ha løpt fra stedet. Klokka 19.10 melder politiet at de har avsluttet det aktive søket etter de involverte, og at de ikke var kommet i kontakt med noen skadde.

– Det ble gjort funn av noe blod på stedet, men det var ikke av en slik mengde at det gir indikasjon om at noen er alvorlig skadd, sier Pedersen til NTB.

Kontrollerte flere personer

Ingen er pågrepet, men det opprettes sak på forholdet.

– Vi skal se om vi kan knytte noen til hendelsen.

Det er sikret videobilder og gjort vitneavhør på åstedet.

– Vi har kontrollert flere personer, som kan passe til den beskrivelsen vi innledningsvis fikk på stedet. Det er mulig at noen av dem kan knyttes til hendelsen etter at vi har sett gjennom videomaterialet, sier operasjonslederen.