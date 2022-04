To vogntog og en personbil involvert i trafikkulykke i Trøndelag

NTB

To vogntog og en personbil kolliderte på E14 onsdag morgen i Storlien i Trøndelag. Ingen ble alvorlig skadd.

Politiet mottok melding om kollisjonen rundt klokken 9.20.

– Det kan tyde på at det er en personbil som har måttet bremse for et vogntog som har stått fast, og så har det oppstått en kollisjon med ytterligere et vogntog, sa operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB kort tid etter.

Det var glatt på stedet, ifølge Kimo. Tre personer var involvert i ulykken.

– En av disse er sendt til behandling for mindre alvorlig skade. De øvrige er uskadd, skrev politiet på Twitter.