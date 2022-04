NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 12. april.

Ny forsvarsminister

I dag presenteres landets nye forsvarsminister etter at Odd Roger Enoksen (Sp) gikk av i helgen. NTB og flere medier har erfart at det holdes et ekstraordinært statsråd klokka 14.

Samisk tromme tilbake i Norge

Det holdes en seremoni på Sámi Vuorká-Dávvirat, De Samiske Samlinger, i Karasjok i forbindelse med den formelle overføringen av eiendomsretten til runebommen til Poala-Ánde – Anders Poulson, som ble sendt til Danmark i 1692. Trommen har vært utlånt til det samiske museet fra Nationalmuseet i København siden 1979.

Inflasjonstall fra USA

USAs arbeidsdepartement legger fram inflasjonstall for mars. Det er ventet at inflasjonen i landet vil ha gjennomgått en ekstraordinær økning i mars, sa Det hvite hus' talsperson Jen Psaki i går. Verdens største økonomi har opplevd rekordrask prisstigning den siste tiden.

Kvartfinale i Champions League

Real Madrid tar onsdag kveld imot Chelsea på Santiago Bernabéu i returoppgjøret av kvartfinalene i Champions League. Stjernespissen Karim Benzema senket engelskmennene med hattrick i forrige oppgjør da stillingen ble 3-1. I kveldens andre kvartfinale møtes Bayern München og Villareal. Første runde endte overraskende 0-1 til spanjolene.

Landskamp mot Polen

Norges kvinnelandslag i fotball møter Polen i VM-kvalifisering. Kampen på Ullevaal stadion starter klokka 19. Landslagssjef Martin Sjögrens mål er å unngå samme kampbilde som i 0-0-kampen på bortebane. Oppgjøret i Lodz i oktober i fjor er Norges eneste poengtap i VM- eller EM-kvalifisering på nesten fire og et halvt år.