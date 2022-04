NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 12. april.

Ukraina hevder Russland har tatt i bruk kjemiske våpen i Mariupol

Ukrainske myndigheter hevder at en russisk drone slapp giftig materiale over den beleirede byen Mariupol i går kveld. Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Flere vestlige land sier de undersøker opplysningene.

Den ukrainske parlamentarikeren Ivanna Klympusj, som leder nasjonalforsamlingens komité for integrasjon i EU, tvitrer at angrepet fant sted rundt klokka 22 lokal tid. Mest sannsynlig er det snakk om kjemiske våpen, og folk har fått pustevansker, skriver hun. Også Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden hevder at Russland har brukt kjemiske våpen. I tillegg til pustevansker har folk med problemer med å bevege seg, skriver militsen på Telegram.

Zelenskyj ber om mer hjelp for å forsvare Mariupol

Ukraina har ikke de nødvendige våpnene til å befri Mariupol, sier president Volodymyr Zelenskyj. Byen er under stort press fra russiske styrker.

– Om vi har jetfly og nok pansrede kjøretøy, det nødvendige artilleriet, så vil vi være i stand til å gjøre det, sa Zelenskyj om mulighetene for å redde byen i en videotale.

– Jeg er sikker på at vi vil få nesten alt vi trenger. Men ikke bare tid går tapt. Ukrainske liv går tapt, liv som ikke lenger kan fås tilbake. Dette er også ansvaret til dem som fortsatt beholder våpnene Ukraina trenger i sitt arsenal, sa han videre.

Brasil inviterer valgobservatører fra EU

Brasil har invitert EU til å sende observatører til presidentvalget senere i år, får Reuters opplyst av landets valgmyndigheter. Det blir i så fall første gang unionen sender observatører til å følge med på et valg i Brasil.

Landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro forsøker å bli gjenvalgt i oktober. Trolig møter han den venstreorienterte ekspresidenten Luiz Inácio Lula da Silva, som leder på målingene. Bolsonaro har forsøkt å så tvil om det elektroniske valgsystemet i Brasil, og han fremmet grunnløse påstander om fusk i forbindelse med valget i 2018. Det har vekket bekymring for at han kanskje ikke vil godta resultatet i oktober.

USA beordrer konsulært ansatte til å forlate Shanghai

USA beordrer de ansatte ved landets konsulat i Shanghai til å forlate byen. Den er nedstengt i et forsøk på å stagge en smitteoppblomstring. Ordren beskrives av amerikanerne som en opptrapping etter at de ansatte og familiene deres fikk tillatelse til å forlate Kina forrige uke, da USA advarte mot reiser til Hongkong, Shanghai og Jilin-provinsen på grunn av koronarestriksjonene der.

I en uttalelse heter det at amerikanske diplomater har fremmet «bekymringer rundt sikkerheten og velferden til amerikanske borgere overfor kinesiske tjenestepersoner». Landets myndigheter har blant annet innført regler som gjør at barn og foreldre risikerer å bli splittet hvis en av dem er smittet.

Død person funnet i utbrent bil i Svelvik

En person er funnet død i en utbrent bil i Svelvik i Drammen kommune. Meldingen om den brennende bilen kom klokka 1.22 i natt. Rundt halvannen time senere meldte Sørøst politidistrikt at en person var funnet død i bilen.

– Vi vet ikke noe om hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Ottar Steinstø til NTB. Politiet vet hvem som eier bilen og har vært i kontakt med familien til vedkommende, men kan verken bekrefte eller avkrefte med sikkerhet hvem personen i bilen er.