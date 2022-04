Clemet: Krevende å lage systemer for gjennomgang av fortid

Kristin Clemet er tidligere statsråd i to periode og nå leder for Civita. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet tror ikke det er mulig å sikre seg hvis en statsrådskandidat aktivt prøver å holde noe om sin bakgrunn skjult.

Til Dagens Næringsliv sier Clemet, som nå er leder for tankesmia Civita, at hun tror det kan bli krevende å lage vanntette systemer for gjennomgang av en folks fortid.

– Til syvende og sist er det mye i livet som ikke kan løses med noe annet enn godt skjønn og god moral. Hvis man har en statsrådskandidat som aktivt ønsker å holde noe skjult, så er det ikke mulig å sikre seg mot at vedkommende lykkes med det. Dessuten kan vi ikke ha et system som er gjennomsyret av mistillit, sier Clemet, som både har vært utdannings- og forskningsminister og arbeids- og administrasjonsminister.

Hun tror samtidig at de fleste som er aktuelle for statsrådsjobber, ønsker å unngå situasjoner som dette.

– En slik prosess bør derfor hjelpe dem med å reflektere over hva som kan bli vanskelig og hva som kan bli ubehagelig. Du kan nok gjøre dumme ting i livet som kan bli borte for deg, så hjelp til å reflektere over det er viktig i en sånn prosess, sier Civita-lederen.

Odd Roger Enoksen (Sp) gikk i helgen av som forsvarsminister. Det skjedde etter at han i VG hadde bekreftet og beklaget et tidligere forhold til en ung og politisk interessert kvinne mens han var statsråd.