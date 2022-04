Zelenskyj har pratet med Støre – takket for norsk støtte

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde mandag en samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. De to snakket om Norges bidrag til Ukraina i tiden framover.

– Vi hadde en gjennomgang av den situasjonen han opplever nå i krigen. Og det bygger jo opp til russisk styrkeansamling i øst og sør. Han hadde en gjennomgang av slik han så den militære og politiske situasjonen, sier Støre til NTB.

Zelenskyj skrev på Twitter i etterkant av samtalen at han satte pris på norsk støtte.

Støre og Zelenskyj, som møttes ansikt til ansikt på klimatoppmøtet i Glasgow i høst, snakket også sammen på telefon i starten av mars. I slutten av forrige måned talte Zelenskyj til Stortinget, hvor han ba norske myndigheter om mer våpenstøtte.

Norge har støttet Ukraina både humanitært og diplomatisk i tillegg til militært utstyr, noe Zelenskyj takket Støre for i mandagens samtale. Støre orienterte deretter Zelenskyj om den videre norske støtten.

– Så er vi enige om, av naturlige årsaker, at dette er noe vi ikke kan omtale offentlig ennå. Det er også noe det pågår egne samtaler om i Europa.

– Villig til å søke diplomatisk løsning

Parallelt med at krigen fortsetter i Ukraina, fortsetter fredsforhandlingene på sidelinjen. Disse har imidlertid ikke bydd på nevneverdige utviklinger hittil.

Zelenskyj har gjentatte ganger bedt om et toppmøte med Russlands president Vladimir Putin, men det har Russland kategorisk avvist.

– Jeg vil jo anerkjenne og uttrykke stor respekt for den evnen han har for også å vektlegge en diplomatisk løsning, når de står over et så massivt angrep med store lidelser, sier Støre om Zelenskyj diplomatiske forsøk.

Krigen har nå vart i over seks og en halv uke. De siste meldingene går ut på at regjeringsstyrker i den beleirede byen Mariupol forbereder seg på et siste, avgjørende slag.

– De har jo fått en mer en avklart situasjon rundt hovedstaden, men jeg tror ikke de har noen illusjoner om at det er én gang for alle. De vet at det kan komme en trussel igjen, sier Støre.

Snakket med Putin

Norge har også hatt kontakt med Russland etter at krigen startet. 31. mars ble det avholdt en samtale på øverste nivå, mellom Støre og president Vladimir Putin.

Det var Støre selv som tok initiativ til den timelange samtalen, som foregikk på telefon med tolk. Støre beskrev atmosfæren i samtalen som rolig, men gjorde det samtidig klart at han også hadde «tøffe budskap» til Putin.

– Det er en ekstraordinær situasjon i europeisk historie vi står overfor. Derfor er det verdt å bruke sterke ord, og de brukte jeg. Men jeg opplevde at han lyttet på det og svarte tydelig tilbake fra hans side på hva som er russiske synspunkter, fortalte Støre i etterkant.

Putin skal ha forklart Støre om bakgrunnen for det russisk side omtaler «spesialoperasjonen» i Ukraina, og de to snakket ogsåom humanitære spørsmål og evakuering av sivile.

– Alt handler om å holde kontakten, meldte den russiske ambassaden i etterkant av møtet.