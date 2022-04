Borrell: Russlands krig skaper sult i verden

NTB

EUs utenriksministre møttes mandag i Luxembourg for å diskutere en sjette sanksjonspakke mot Russland. Men landene står langt fra hverandre i energispørsmål.

Danmark og Sverige er blant dem som presser på for å innføre sanksjoner mot russisk olje og gass, men flere land er bekymret for konsekvensene.

– Ingenting er utelukket når det gjelder sanksjoner. Det inkluderer olje og gass. Men det ble ikke fattet noen beslutninger i dag, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell etter møtet.

Han sier diskusjonen er vanskelig for EU-landene fordi flere er avhengige av russisk gass.

Ukraina har vært tydelige på at de ønsker at EU skal slutte å kjøpe energiressurser fra Russland for å stanse pengestrømmen til «Putins krigsmaskin», som utenriksminister Dmytro Kuleba sier.

Ifølge den svenske utenriksministeren Anna Lindh er det usikkert om energi kommer med i den sjette sanksjonspakken.

– Det er vanskelig å si. Selv om flere og flere krigsforbrytelser kommer for dagen, er det også flere land som holder fast på at EU ikke kan stanse mulighetene for å bruke energi, sier hun, uten å nevne hvilke land som står i veien for sanksjonene.

Borrell brukte også pressekonferansen etter møtet til å beskylde Russland for å skape hungersnød i verden.

– De skaper mangel. De bomber ukrainske byer og skaper sult i verden, sa Borrell.