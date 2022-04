Huitfeldt frykter forverring i Ukraina

Utenriksminister Anniken Huitfeldt var mandag invitert til EUs utenriksministermøte i Luxembourg for å diskutere krigen i Ukraina med dem under en uformell lunsj.

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ser med uro på den russiske styrkeoppbyggingen i det sørøstlige Ukraina.

– Det kan komme til å bli verre. Det må vi være forberedt på, sier Huitfeldt på telefon til NTB.

Hun frykter en forverring av kampene i Donbas i sørøst nå som Russland har begynt å trekke seg ut av de nordlige delene av Ukraina.

– Det ser ikke ut til at de trekker seg tilbake, men at de omgrupperer, og at det kan komme en ny offensiv. Når vi ser områder bli frigitt, så ser vi også hvordan de har herjet, med store konsekvenser for sivilbefolkningen. Så det er ikke noen tegn nå på at det blir bedre, sier Huitfeldt.

Mandag var utenriksministeren i Luxembourg, der hun og Islands utenriksminister Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir var invitert til et uformelt lunsjmøte med EUs utenriksministre for å diskutere krigen i Ukraina med dem. Det er første gang Norge har deltatt på et utenriksministermøte i EU siden Jonas Gahr Støre ble invitert i kjølvannet av 22. juli-terroren i 2011.

Et hovedtema på møtet ble hvordan Norge kan bidra på energisiden, forteller Huitfeldt.

Samtidig er diskusjonen i gang om hvordan sanksjonene kan skjerpes enda mer, og om hvordan det kan gis mer målrettet støtte til Ukraina.

– Det er naturlig at vi gjør det vi kan for å øke presset, sier Huitfeldt.