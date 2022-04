NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Macron vant første valgrunde i Frankrike

President Emmanuel Macron fikk drøyt 27 prosent av stemmene i første runde i det franske presidentvalget, viser resultater fra det franske innenriksdepartementet i natt.

Til sammenligning fikk høyrepopulistiske Marine Le Pen, Macrons største utfordrer, litt under 24 prosent av stemmene. De to møtes til andre valgomgang 24. april, en reprise av duellen i 2017, der Macron stakk av med en overlegen seier. Meningsmålinger antyder at det blir langt jevnere denne gangen.

FN: Minst 4,5 millioner har flyktet fra Ukraina

Minst 4,5 millioner mennesker er drevet på flukt fra Ukraina siden landet ble invadert av Russland 24. februar, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

– Eskaleringen av konflikten i Ukraina har ført til sivile tap og ødeleggelse av sivil infrastruktur. Dette har tvunget mennesker til å flykte fra hjemmene sine på leting etter trygghet, beskyttelse og hjelp, heter det i en UNHCR-uttalelse omtalt av skriver CNN. Polen har tatt imot flest, nesten 2,6 millioner, mens Romania, Ungarn og Moldova samlet har tatt imot nesten 2 millioner ukrainske flyktninger.

Avis: Finland og Sverige ventes å søke om Nato-medlemskap i sommer

Etter Russlands invasjon av Ukraina venter USA at Finland og Sverige søker om å få bli medlem av Nato i sommer, skriver den britiske avisa The Times. En høytstående amerikansk tjenesteperson spør retorisk hvordan krigen kan «være noe annet enn en massiv strategisk fadese for Putin», og at de venter at Finland søker om medlemskap i juni, og at Sverige vil følge etter, skriver avisa.

Amerikanske kilder opplyser til The Times at Nato-medlemskap for de to landene var «et samtaleemne» i samtaler mellom alliansens utenriksministre forrige uke, der også Sverige og Finland deltok. Både i Sverige og Finland har Nato-debatten blusset opp etter Russlands invasjon av Ukraina.

Zuccarello enda nærmere 500 målpoeng

Mats Zuccarello sto for ett av målene da Minnesota Wild slo Los Angeles Kings hele 6-3. Nordmannen er nå bare ett målpoeng unna 500 i NHL-karrieren.

Kampen ble spilt i St. Paul i Minnesota i natt norsk tid. Wild fikk en begredelig start på kampen. Etter bare ti minutter av kampen lå laget under 0-3. Så hentet hjemmelaget inn ledelsen, og da Zuccarello scoret 9.46 ut i andre periode, brakte det Wild i ledelsen. Laget fikk ytterligere to mål innen kampslutt.

Scheffler sikret seier i US Masters

Verdensener Scottie Scheffler gikk på en smell på det siste hullet i US Masters i golf, og med to slag over par ble det en dobbeltbogey. Det holdt likevel i massevis til seier i turneringen, ti slag under par.

Han var ikke den eneste som hadde trøbbel på det 18. hullet. Viktor Hovland røk også på en dobbeltbogey og endte på en delt 27.-plass, fire slag over par. Tiger Woods, som gjorde comeback etter et langt skadeavbrekk, havnet på en delt 47.-plass.