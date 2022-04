Feststøy i 6-tiden utløste politiaksjon og pågripelse i Trondheim – flere skal avhøres

NTB

Store politistyrker rykket ut til Midtbyen i Trondheim i 6-tiden søndag etter klaging på feststøy. En mann er pågrepet, og det er gjort store beslag.

– Vi har beslaglagt diverse ting. Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, sier jourhavende jurist Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Meldingen om feststøy kom inn til politiet i 6-tiden, og flere patruljer ble sendt til stedet. I 13-tiden sto det fortsatt seks politibiler i området. Ifølge Adresseavisen bar politifolkene kasser og poser ut fra boligen.

Politiet er tilbakeholdne med å kategorisere denne saken, ikke minst fordi de ønsker å avhøre flere personer enn den ene som ble pågrepet og som søndag ettermiddag fortsatt satt i politiets varetekt. Politiet vil ikke si hva mannen er siktet for.

– Bakgrunnen for at vi sier lite nå, er at vi har flere personer på blokka som vi vil avhøre så fort som mulig. Vi vil at deres forklaringer blir så frie og lite påvirket som mulig, sier Aftret.