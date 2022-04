Kontroll på konteinerbrann i Fredrikstad

NTB

Politiet advarte søndag morgen mot giftig røyk fra en konteinerbrann i Fredrikstad. Brannen er under kontroll, og ingen er skadd, varsler politiet.

Ifølge politiet kunne røyken fra brannen i Kortbølgen i Gamle Fredrikstad være svært helseskadelig. Det var konteinere som benyttes til batteriretur, som brant.

Folk i området ble bedt om å lukke vinduer, og røyken gikk mot et turområde. I 8.30-tida var brannen under kontroll. Ingen er skadd og brannen ble begrenset til to konteinere, skriver politiet i Øst på Twitter.