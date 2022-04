Kun to fjelloverganger åpen for fri trafikk mellom øst og vest

NTB

Været fortsetter å skape problemer for påskeutfarten. Kun to fjelloverganger er søndag morgen helt åpen mellom Øst- og Vest-Norge.

Ifølge Bergens Tidende er det fjellovergangene over Filefjell og Haukelifjell som er veiene som nå binder øst og vest sammen. Listen over stengte fjelloverganger er lang:

Fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 53 Årdal-Tyin, riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 13 over Strynefjellet er stengt.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring og minst 1–2 timers ventetid.

Også i andre regioner skaper været utfordringer for trafikken palmesøndag. E6 over Dovre kan bli stengt på kort varsel på grunn av vind og snø.