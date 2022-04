– Mange bedriftseiere får skilsmissesjokk

MÅ DELES: Hovedregelen for bedrifter som ble startet i ekteskapet er at alle verdier skal deles ved en skilsmisse, påpeker advokatene Sicilie Tveøy og Ramborg Elvebakk i Hjort.

Silje Sundt Kvadsheim - Finansavisen.no

– Veldig mange bedriftseiere får sjokk når kona vil skilles, og han skjønner at hun har krav på halvparten av verdien av selskapet, sier Ramborg Elvebakk. Men sjokket kan ofte unngås med de rette avtalene.

– Det er egentlig rart at det er så mange menn, med så mye penger, som ikke tenker på at de kan bli skilt, sier Sicilie Tveøy, advokat og partner i advokatfirmaet Hjort.

Sammen med Ramborg Elvebakk, også hun advokat og partner i Hjort, har hun den siste tiden hatt en rekke skilsmissesaker med svært store verdier, og der store deler av verdiene er knyttet opp til egen bedrift. Det kan bli veldig komplisert.

– Ekteskapsloven ble laget i en annen tid, der man hadde en bolig, en bruktbil og en hytte på fjellet som skulle deles, sier Elvebakk

– Men det er noe helt annet når det er et industrikonsern til en halv milliard som ligger på bordet. Da har kona i prinsippet krav på 250 millioner.

– Vi snakker alt for lite om privatøkonomi, og lager i for liten grad avtaler mellom ektefeller, sier Tveøy.

– Det er egentlig litt spesielt, at næringslivsledere som er så kjent med behovet for forutsigbarhet i bedriften har så lite fokus på forutsigbarhet i ekteskapet.

Kombinasjonen av høy skilsmisserate, at mange starter bedrifter og at det har vært gode tider der mange bedrifter har steget voldsomt i verdi, gir potensiale for store konflikter ved skilsmisser.

Hovedregelen for bedrifter som ble startet i ekteskapet er at alle verdier skal deles ved en skilsmisse, med mindre det er gave eller arv involvert i opprettelsen av bedriften.

Og da har ektefellen krav på halvparten av verdien.

– Du kan heller ikke kreve å få dele aksjene, ektefellen kan kreve å få det i kontanter.

Ektepakt

Men det kan gjøres flere ting for å unngå situasjonen.

– Ektepakt og aksjonæravtaler er de viktigste virkemidlene, sier Elvebakk.

Situasjonen er noe ulik for bedrifter som er starte mens man er gift, og bedrifter som ble startet før ekteskapet ble inngått. Skal man forhindre at bedriftens som ble startet under ekteskapet må deles ved en skilsmisse, må ektefellene inngå en ektepakt der bedriftseieren har særeie.

– Men hva hvis den andre parten ikke ønsker å inngå en ektepakt?

– Det kan jo være forståelig, spesielt hvis det er snakk om store verdier, sier Tveøy.

– Derfor kan det være lurt å gjøre slike avtaler før verdiene blir for store. Men det er også mulig å finne måter å kompensere på, for eksempel med særeie på huset og eller hytta, sier hun.

– En ektepakt trenger ikke være sort-hvitt.

Dersom bedriften allerede har fått en svært høy verdi, kan det kanskje være vanskelig å få ektefellen til å gå med på en ektepakt.

– Du kan ikke tvinge en ektefelle til å være med på en ektepakt, sier Elvebakk.

– Og det er helt klart mye lettere å inngå en ektepakt i forkant av bryllupet, enn når man har vært gift i 30 år.

Aksjonæravtale

En skilsmisse for gründeren kan bety krise ikke bare for gründeren selv, men også for bedriften. I verste fall kan det bety at bedriften må selges, eller at den går konkurs. Også medgründere kan få problemer.

– Vi anbefaler derfor at alle bedrifter i sine aksjonæravtaler stiller et krav om at aksjonærene inngår ektepakter som sikrer at de ikke havner i en slik situasjon, sier Tveøy.

– Slike aksjonæravtaler kan være en viktig sikkerhet for de resterende aksjonærene. Hvis aksjonæravtalene har en slik plikt, og dette følges opp av styret og bedriften, vil det være lettere for alle parter.

Før ekteskapet

Gründere som startet selskapet før ekteskapet ble inngått, kan kreve skjevdeling ved skilsmisse, men det er ikke alltid man har rett på det.

– Det kan være en falsk trygghet at selskapet er opprettet før ekteskapet. Bedriften kan nemlig bare holdes utenfor delingen hvis innsatsen til eieren er honorert ut til felleseiet gjennom markedslønn for den jobben som har gjort, sier Elvebakk.

Og hva som er riktig lønn for innsatsen kan være vanskelig å fastsette.

– Hvis eieren i stedet tar ut lite lønn, og heller et høyt utbytte og tror at alt dette kan holdes utenfor delingen, så kan man fort havne i en situasjon der man sliter.

Da vil nemlig ektefellen kunne ha rett på halvparten av verdien av den lønnen man ikke har tatt ut.

Opsjoner skal deles

Også i tilfeller der bedriften er opprettet før ekteskapet, er det naturlig nok også mulig å inngå en ektepakt for å forhindre fremtidig krangel.

Mindre aksjeposter og opsjoner kan også by på trøbbel i en skilsmisse for personer som ikke er gründere, men bare har slike incentivordninger som en del av sin lønn.

– Har man fått aksjer, opsjoner eller bonus gjennom arbeidsforhold, skal verdien av dette også deles ved en skilsmisse. I så fall skal alt som kan realiseres eller er blitt utbetalt på skjæringstidspunktet deles, sier Elvebakk.

Innskuddspensjon eller alderspensjon skal derimot ikke deles.

– Så hvis man frykter å bli skilt, lønner det seg å be om høyere innskuddspensjon fremfor høyere lønn?

– Ja, det gjør det.

Men når det gjelder pensjon er det ett unntak:

– Noen næringslivsledere i store internasjonale virksomheter får pensjonen sin utbetalt i penger når de avslutter karrieren. Og den den delen som er opptjent ved bruddet mellom ektefellene skal da deles.

Samboerskap er lettere



En annen, og kanskje lettere, løsning er rett og slett å unngå å gifte seg.

– Man trenger jo ikke å gifte seg, man kan være samboer. Folk har en tendens til å gifte seg uten å ha tenkt over konsekvensene, sier Elvebakk.

Dersom samboere splitter opp, deles verdiene etter hvem som eier dem, og ingenting er fellesbo.

– Som samboer må du sørge for din egen økonomi, på godt og på vondt, sier hun.