Norge får utsatt frist til å svare EMD om oljeboring

NTB

Den norske staten har fått innvilget en utsettelse for å levere sine svar til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) om det såkalte klimasøksmålet.

EMD ga Norge frist til 13. april til å svare på en rekke spørsmål om norsk oljeboring, men fristen er nå utsatt til 26. april, melder Greenpeace i en epost til NTB.

Etter å ha tapt det såkalte klimasøksmålet i Høyesterett i 2020, klaget Greenpeace, Natur og Ungdom og seks unge klimaaktivister i 2021 saken inn for EMD.

Miljøorganisasjonene saksøkte staten i 2016 da de mente at oljeleting i Barentshavet strider mot Grunnloven, men tapte saken i tre rettsinstanser.

Klagen til EMD går ut på at det strider mot grunnleggende menneskerettigheter å åpne for norsk oljeboring i Barentshavet under en klimakrise.