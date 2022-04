Foto: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs Telegram-kanal via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Guterres fordømmer angrep på togstasjon

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet på sivile på en togstasjon i Kramatorsk i Ukraina. Minst 52 personer ble drept og 300 såret, ifølge oppdaterte tall fra ukrainske myndigheter.

Guterres ber om umiddelbar stans i krigen og om at partene må overholde internasjonal lov. Han varsler at de som sto bak angrepet, må stilles til ansvar. Ukraina og USA mener Russland sto bak, mens Russland avviser anklagene.

Tap på overtid for Zuccarello og Wild

Mats Zuccarello endte uten målpoeng da Minnesota Wild tapte 3-4 for St. Louis Blues. Kampen ble spilt i St. Louis i natt norsk tid. Ved full tid sto det 3-3. En scoring av Robert Thomas etter 1.27 i spilleforlengelsen sikret hjemmelaget seieren.

Zuccarello ligger på totalt 498 målpoeng i NHL-karrieren. Sjansen til å passere 500-grensa byr seg igjen i morgen, da Minnesota Wild tar imot Los Angeles Kings hjemme i St. Paul.

Brann i dyretransport i Kautokeino

En dyretransport tok fyr ved Masi i Kautokeino i natt. 120 reinsdyr skal være frigjort.

Ifølge 110-sentralen skjedde lastebilbrannen på E45.

Portforbud i Odesa

Ukrainske myndigheter innfører portforbud i havnebyen Odesa ved Svartehavet. Det trer i kraft klokken 21 i kveld og varer til klokken 6 mandag morgen, opplyser den regionale militæradministrasjonen. I dette tidsrommet får ingen bevege seg utendørs uten spesialtillatelse.

Årsaken er risiko for angrep etter at det natt til fredag ble meldt om rakettangrep i regionen og som ifølge lokale myndigheter resulterte i et ukjent antall ofre.

1 million til Mekka

I år får 1 million pilegrimer fra inn- og utland dra til Mekka, har saudiarabiske myndigheter bestemt. Alle må være koronavaksinert og under 65 år, og tilreisende fra utlandet må vise fram fersk negativ PCR-test.

Tallet på 1 million pilegrimer er en kraftig økning etter to år med koronabegrensninger. I 2020 fikk kun 1.000 pilegrimer dra til Mekka, mens den øvre grensen ble satt til 60.000 i fjor.

Guineas avsatte president er tilbake

Guineas avsatte president Alpha Condé har kommet tilbake til hjemlandet etter å ha fått medisinsk behandling i De forente arabiske emirater.

Det uttaler Guineas militærjunta, som kastet ham fra makten 5. september i fjor etter at han hadde innført ny grunnlov som lot ham ta fatt på en tredje presidentperiode. Condé var landets første demokratisk valgte president. Avsettelsen utløste internasjonal fordømmelse.