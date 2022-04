Espen Teigen fra Frp til Nettavisen

NTB

Espen Teigen er på ny ansatt som journalist i Nettavisen, der han også jobbet før gikk tilbake til Frp for å jobbe med presse og kommunikasjon.

Teigen kom til Nettavisen i 2019, etter å ha vært rådgiver for daværende Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Han forlot avisen i mai i fjor for å bli pressesjef for Frps stortingsgruppe. I januar i år tok han over som partiets kommunikasjonssjef, en jobb han sluttet i etter rundt to måneder – og ble kommunikasjonsrådgiver. Overfor Nettavisen bekrefter Teigen at han har meldt seg ut av Frp.

– Jeg er veldig opptatt av rolleforståelse. Sist gang jeg jobbet som journalist, var det flere som var skeptisk. Jeg mener at jeg den gangen klarte å overbevise alle om at jeg tar rollen på alvor. For en god sak er en god sak, uansett, sier Teigen.