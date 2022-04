Supergründer Henrik Müller-Hansen ga 28 millioner for denne hytta på Hafjell

Steinar Grini - Finansavisen.no

Gelato-gründer Henrik Müller-Hansen betalte nær 30 millioner for en inneklemt hytte på Hafjell. For 3 millioner har Stig Svartor hyttekuppene for skifantaster.

Millionene sitter løst på Hafjell. Henrik Müller-Hansen, Tele2-sjefen som hoppet av karrieren for å starte Gelato, har betalt 28 millioner kroner for en inneklemt hytte på 1,5 mål skrånende tomt.

Fra veien fremstår hytta som en ganske ordinær, fin fjellhytte på et hyttefelt med naboer kloss inntil på alle sider selv om utsiktssiden tegner et noe mer storslagent bilde.

– Hytta har høy standard og stort innhold. Den er absolutt verdt 28 millioner. Vi hadde et kjøpsoppdrag der vi fant denne hytta som var under oppføring, sier Svartor.

– Solgte for 10,75

Hytta er på 388 kvadratmeter og ligger ved Mosetertoppen høyt oppe i Hafjell 866 meter over havet.

– Det er korrekt at vi har solgt og kjøpt ny hytte på Hafjell. Jeg har ingen andre kommentarer, sier Henrik Müller-Hansen til Finansavisen.

Den gamle hytta han snakker om ligger opp mot Gaiastova, ved Geitryggen, for de som er kjent i alpintraseen.

Müller-Hansen kjøpte denne hytta for 5,2 millioner i 2013. I fjor høst solgte han den videre for 10,75 millioner. Han måtte følgelig bla opp nesten tregangeren for å få den splitter nye hytta ved Mosetertoppen.

– Unormale tilstander

Müller-Hansen står som nummer 216 på Kapitals liste over Norges rikeste. Formuen stammer fra Gelato-plattformen som legger til rette for at globale e-handelsentreprenører får produsert og levert personifiserte produkter til kunder hvor som helst i verden. Softbank har investert i selskapet og priset det til mer enn én milliard dollar.

Pengene bidrar som ved på et fra før hett hyttemarked på Hafjell.

– Det er høyere priser enn i høst. Det er helt sikkert. Det har vært unormale tilstander lenge, og tilstandene begynner å bli mer normale nå, sier Stig Svartor.

I mars i fjor talte han opp 32 salg i mars. Hittil i år er han kommet opp i 27.

– Vi er ikke så langt unna, og fortsatt er det to dager igjen, sier megleren.

Kvitfjell for 29 mill.

Én eiendom han neppe rekker å få solgt i mars er én han la ut tirsdag for 29 millioner på Kvitfjell Vest.

– Det har vært bra respons, og jeg har allerede to visninger til uka. Jeg skal legge ut ytterligere én eiendom for 19,5 millioner i dag, sier Svartor.

– Markedet generelt har vært bra etter vinterferien. Jeg hadde fire salg på mandag etter å ha lagt ut forrige uke. Av de gikk en over to på og en rett under, så det var bra.

– Ser du tegn til slappere priser?

– Det er viktig å ha riktige varer og riktig pris. Det er høye forventninger hos selgere, så vi må justere enkelte litt. Vi er forsiktige optimister. En del parametre tynger, slik som renteutsikter og driftskostnader i form av eiendomsskatt og kommunale avgifter. Men kjøpelysten er der selv om det er noe færre interessenter, sier Svartor.

Krystallen-kupp

Den forrige hytteboomen i Norge var frem mot finanskrisen i 2007, med Kvitfjell-utbyggingen Krystallen som den mest kjente.

– På Krystallen får du veldig mye fritidsbolig for pengene. Det er ett av de beste kjøpene du kan gjøre hvis du ikke er opptatt av sol, sier Svartor.

Da Petter Andreas Poppe herjet for 15 år siden lå prisene på 25.000 kroner meteren. Fortsatt kan man få leiligheter for 30.000, ifølge Svartor.

– Det har vært mye resalg, og de som kjøpte på bunn i 2010-2012 har tjent noen kroner. Dengang gikk 100 kvadratmeter for mellom 2 og 2,5 millioner. Nå går de for 3 millioner, sier Svartor.