Statsministeren åpnet påskeberedskapen hos Røde Kors

NTB

Med mange skredulykker i fjellet de siste dagene stiller Røde Kors med 1.200 frivillige i beredskap over hele landet når påsken står for døren.

Sen påske fører til høyere risiko for ulykker i fjellet. Samtidig ruster Røde Kors seg for at mange tilbringer påsken ved vannet eller rett og slett trenger hjelp hjemme.

– Klimaendringer fører til nye og ustabile forhold i fjellet, og selv vante fjellfolk kan oppleve snøras, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB i forbindelse med at han fredag morgen foretok den høytidelige åpningen av påskeberedskapen til Røde Kors Hjelpekorps

Over 1.200 frivillige fra Røde Kors vil være i forsterket beredskap på 150 hytter eller på hjemmevakt i påsken. I tillegg kommer de flere tusen som har ordinær beredskap hjemme når høytiden står for døren.

Høytidelig åpning

Fredag morgen besøkte Støre Røde Kors Hjelpekorps i Oslo, der han åpnet beredskapssentralen før årets påskeutfart. Statsministeren fikk en direkteoverført tilstandsrapport fra ett av korpsene på vakt, i Luster i Sogn, som meldte om mye nedbør og vind og stor fare for snøskred i begynnelsen av påskeuka.

– Det ser jo ut til at det er god operativ ledelse ute i løypene, så da skal jeg få lov til å gjøre noe som er veldig høytidelig og erklære påsken for åpen og også Røde Kors' påskeberedskap for åpen, sa Støre og ønsket landets hjelpekorps lykke til.

I løpet av en gjennomsnittlig påske blir de frivillige i hjelpekorpset kalt ut til rundt 220 søk og redningsoppdrag, og de behandler mer enn 600 store og små skader. I hele fjor ble Røde Kors utkalt til mer enn 1.700 søk og redningsaksjoner.

Flere drukner

Foran årets påske er det meldt om stor skredfare mange steder og utrygg is på mange vann. Hjelpekorpsene er utstasjonert over hele landet med Røde Kors-båter langs kysten og på vaktstasjoner ved utsatte fjellområder som Jotunheimen og Lyngsalpene i Troms.

– Flere tilbringer påsken ved vann og ved sjøen. En god del av skadene som kommer nå, og også dødsfall, skjer ved drukning, flere enn ved skred, så det er flere ting å passe på, sier Støre.

Samtaletilbud

– Samtidig vil jeg si at selv om naturopplevelser er viktig for mange nordmenn i påsken, om det er ved sjøen eller på fjellet, så er det minst like mange som tilbringer feriedagene i byen. Røde Kors er til stede der også, sa generalsekretær Thor inge Sveinsvoll da han ønsket Støre velkommen fredag morgen.

Koronapandemien har vært krevende for mange, og Røde Kors har merket at det særlig er mange barn og unge som strever. Samtidig med beredskap mot ulykker i fjellet og ved sjøen, blir også beredskapen ved samtaletelefonen Kors på halsen styrket gjennom påskeuka. Også dette tilbudet blir driftet av ulønnede frivillige.

– De fleste har nok økt forståelse for at beredskap og innsats handler om enda mer enn rednings- og leteaksjoner. Det handler like mye om omsorg og psykososial støtte, om å være et medmenneske for dem som trenger det, sier Sveinsvoll.