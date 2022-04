Kjerkol vil la ukrainske helsearbeidere jobbe i Norge

NTB

Det skal bli enklere for ukrainske flyktninger med helseutdanning å komme i jobb i Norge, slår helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fast.

– Vi vil bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag. Å få brukt kompetansen sin og delta i samfunnet er viktig for mange. For fagfolkene i helsetjenesten vår vil det også være positivt å få flere kolleger. Derfor tar vi nå flere grep for å gjøre det enklere for flyktningene å kunne jobbe helsefaglig i Norge, sier Kjerkol i en pressemelding.

Fredag informerte hun landets kommuner og statsforvaltere om at ukrainske flyktninger kan brukes som medhjelpere i helsetjenesten, under oppsyn av ansvarlig helsepersonell.

Flere av de ukrainske flyktningene som kommer til Norge, har helsefaglig utdanning, men mangler dokumentasjon på det. Regjeringen vil legge til rette for at flere av dem kan bruke den helsefaglige kompetansen sin, ved å frita dem for enkelte dokumentasjonskrav, opplyser Kjerkol.

Helsedirektoratet skal nå vurdere en egen godkjenningsordning for helseyrker for flyktninger som mangler dokumentasjon på fullført utdanning.