Tre kosmetikkaktører ilagt milliongebyrer etter Black Friday

NTB

Tre aktører i sminke- og kosmetikkbransjen er av Forbrukertilsynet ilagt millionbøter for brudd på markedsføringsloven. Selskapene ut med seks millioner kroner.

Det er BliVakker, Blush og Coverbrands som har fått varsel om at de vil bli ilagt gebyrer for å ha brukt ikke-reelle førpriser i Black Friday-kampanjer.

BliVakker har fått varsel om at de må betale et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner for å ha brutt loven under sin Black Friday-markedsføring, mens Blush og Coverbrands har fått varsel om to millioner kroner for samme type lovbrudd.

– Vi ser på dette som grove brudd fra aktører som burde kjenne godt til lovverket, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Aktørene får fire uker på seg til å sende svar til Forbrukertilsynet, før vedtakene eventuelt blir endelig fattet.