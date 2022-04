Støre om energimeldingen: Vi trenger et krafttak for fornybar kraft

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det er viktig at kraften gjøres tilgjengelig for industrien. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Det viktigste budskapet i regjeringens tillegg til energimeldingen er at man trenger et krafttak for fornybar kraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).