Politiet ber om tolv nye ukers varetekt for Tengs-siktede

Politiadvokat Fredrik Soma sier politiet har som mål å ferdigstille etterforskningen av Tengs-saken til sommeren. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Når fengslingsperiode går ut tirsdag 12. april vil politiet be om tolv nye uker varetektsfengsling for 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs.