NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 8. april.

Påskeutfarten starter for fullt

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tar turen til Oslo lufthamn Gardermoen i 15.30-tiden for å se på påskeutfarten. Fredag ventes å bli den travleste dagen på Gardermoen siden pandemien startet med over 85.000 reisende. På flyplassene i Bergen og Trondheim er det ventet henholdsvis 20.000 og 17.000 reisende fredag.

Statens vegvesen regner samtidig med at påsketrafikken på veiene i år vil være på samme nivå som før pandemien, og at en da må regne med kø om en skal til fjells fredag.

Regjeringen legger fram energimelding

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) presenterer klokken 8 regjeringens tilleggsmelding til energimeldingen.

På forhånd har olje- og energinæringen og fagbevegelsen varslet at de ønsker klare svar fra regjeringen. Særlig er det forventninger om at meldingen inneholder en plan for utbygging av havvind og elektrifisering av sokkelen.

EU-topper til Ukraina

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell besøker Kyiv. De skal blant annet møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Tysk, engelsk og spansk fotball

Helgens fotballrunde sparkes i gang i Stuttgart der laget fra Tysklands sjette største by tar imot Erling Haalands Borussia Dortmund. Kampstart er klokken 20.30. En halvtime senere sparkes kampen mellom Newcastle og Wolverhampton i gang i England. I Spania, også klokka 21, møtes Sevilla og Granada.

Semifinale i NM-sluttspillet i ishockey

Den femte semifinalekampen i NM-sluttspillet går av stabelen klokka 19. Storhamar reiser til Fredrikstad for å møte Stjernen. Vinner Storhamar kampen er de klare for finalen i sluttspillet, der møter det enten Sparta Sarpsborg eller Stavanger Oilers.