2,7 millioner nordmenn ligger an til å få igjen på skatten

NTB

Årets skattemeldinger er nå sendt ut til omtrent fem millioner personer. Foreløpige tall viser at 2,7 millioner har skatt til gode mens 1 million får restskatt.

Det vil si at tre av fire nordmenn ligger an til å få skatt til gode, melder Skattetaten i en pressemelding. Til sammen vil det da bli utbetalt omtrent 30 milliarder kroner, i snitt 10.900 kroner per person.

Samtidig viser de foreløpige tallene at 1 million personer ligger an til å få en skattesmell. Det samlede beløpet på restskatt som må betales tilbake, er på 44,1 milliarder kroner, eller 43.500 kroner i gjennomsnitt per person.

Skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble sendt ut fra 16. mars til og med 4. april.

Økning i restskattbeløpet

Den foreløpige beregningen viser en total økning i den samlede restskatten på nesten 20 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret, melder Skatteetaten.

Samtidig er det omtrent like mange personer som ligger an til å måtte betale restskatt i år som i fjor.

Hvor mye hver enkelt må betale i gjennomsnitt, blir derfor påvirket av den store økningen, men Skatteetaten understreker at det ikke er slik at alle som får restskatt, må betale mer enn tidligere år.

Oslo på topp

Innbyggerne i Oslo som går på en skattesmell, må til sammen betale over 10,8 milliarder kroner tilbake, ifølge de foreløpige beregningene fra Skatteetaten.

Den store summen fordeler seg på 148.928 personer, som i gjennomsnitt må betale tilbake over 72.000 kroner hver.

Oslo troner øverst på listen både på antall personer som får igjen på skatten, og personer som må betale restskatt, noe som er naturlig med tanke på at Oslo har høyest innbyggertall i Norge.

Landsforskjeller

Til sammenligning må litt over 55.000 personer i Bergen betale tilbake til sammen over 2,6 milliarder kroner, mens 39.000 personer i Trondheim til sammen får en smell på 1,5 milliarder kroner.

I de fleste av landets kommuner vil innbyggerne i snitt få tilbake rundt 8-11.000 kroner, men i Røst kommune i Nordland ligger innbyggerne an til å få tilbake 20.000 kroner hver i snitt. Det samme gjelder Nærøysund kommune i Trøndelag.

Også Bærum kommune i Viken ligger godt an med et snitt på 17.000 kroner til gode per person, men innbyggerne der må også betale en samlet restskatt på over 2 milliarder kroner.