Telefonbevis borte i Baneheia-saken

NTB

Deler av teledataene politiet samlet inn fra tiden da Baneheia-drapene skjedde, er blitt borte fra etterforskningsmaterialet som nå blir gransket på nytt.

Ifølge VG var det etterforskere fra Oslo politidistrikt, som på nytt etterforsker om Viggo Kristiansen var med da Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble voldtatt og drept i Kristiansand, som ikke fant de gamle råfilene over teledata for Baneheia-området da de begynte å lete.

Blant de omstridte opplysningene i saken er det blant annet at Viggo Kristiansen over en periode på 40 minutter tok imot to tekstmeldinger på sin telefon og at det ble sendt to meldinger fra samme telefon. Alle disse gikk via en basestasjon som ikke har dekning i området der drapene ble begått.

Politiet samlet også inn teledata fra en rekke personer som befant i området den kvelden, men disse bevisene er nå borte, skriver avisen. Dataene ble lagret på harddisker og disketter, men serverne er destruert og diskettene borte.

– Jeg vil ikke trekke noen konklusjoner selv i forhold til dette. Jeg vet ikke hvorfor det er borte. Det blir bare spekulasjoner, og det overlater jeg til politiet å finne ut av, svarer Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, på spørsmål om at teledata fra den mest sentrale basestasjonen i Baneheia-etterforskningen er borte.

Politiet i Agder, som hadde ansvaret for den opprinnelige etterforskningen av drapene, vil ikke kommentere at bevisene er borte.

– I en så alvorlig og kompleks sak som Baneheia-saken finner jeg det ikke riktig å ha en mening om Agder politidistrikts etterforskning, eller deler av denne, før resultatet av den nye etterforskningen og innstillingen til Oslo Statsadvokatembeter foreligger, skriver politimester Kjerstin Askholt til VG.