Politiet styrkes med 641 millioner kroner

Beredskapsdirektør Tone Vangen opplyser at politiet får 641 millioner kroner som skal brukes til å styrke arbeidet med registrering av flyktninger. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Politiet tildeles 641 millioner kroner som skal gå til å styrke arbeidet med registrering i Norge og evakuering av flyktninger fra Ukrainas naboland.

588 millioner kroner skal i all hovedsak skal gå til stillinger, utstyr og leie av lokaler, opplyser politiet.

Dette skal dekke utgifter på det nasjonale mottakssenteret i Råde, registreringssenteret på Gardermoen, og de lokale registreringsstedene i politidistriktene.

− Denne bevilgningen gjør at vi kan rigge oss godt og bemanne opp slik at vi kan håndtere bølgen av flyktninger over tid – både sentralt og lokalt i politidistriktene, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.