NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 7. april.

Equinor får grønt lys for prosjekt i Canada

Canadas miljøvernminister Steven Guilbeault godkjenner Equinors prosjekt øst for Newfoundland i Atlanterhavet. Prosjektet ventes å utvinne 300 millioner fat olje over en 30 år lang periode.

Det har nå fått grønt lys etter en fire år lang vurdering av de miljøvernmessige konsekvensene, ettersom «det er ikke trolig at det vil føre til skadelige miljøkonsekvenser av betydning, når man tar tiltak i betraktning», uttaler Guilbeault.

– Elleve lik funnet i garasje i Hostomel

Elleve lik er funnet i en garasje i Kyiv-forstaden Hostomel, ifølge avisen Ukrajinska Pravda.

Avisen, som siterer et innlegg fra tidligere innenriksminister Arsen Avakov i meldingstjenesten Telegram, skriver at det skal dreie seg om sivile som er blitt drept av russiske soldater. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Qatar-rapport: Tvangsarbeid i selskaper Fifa har brukt

Amnesty har avdekket tvangsarbeid og andre lovbrudd mot migrantarbeidere i private sikkerhetsselskaper i Qatar. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har benyttet tre av åtte sikkerhetsselskaper som Amnesty har vært i kontakt med.

Qatar innrømmer at arbeidere ble utnyttet mens de jobbet for Fifa i forberedelsene til fotball-VM. Arbeidsdepartementet anklager Amnesty for å være selektiv i framstillingen og sier til NRK at det er innført en rekke tiltak for å forbedre forholdene.

Mali skal granske angivelig massakre

Militære etterforskere har startet gransking etter en angivelig massakre i landsbyen Moura, begått av lokale styrker og fremmedkrigere, ifølge militærjuntaen i Mali.

– Etter anklager om angivelige kriminelle handlinger begått mot sivile, har forsvarsdepartementet og veteraner gitt militære granskere i oppgave å gjennomføre grundig etterforskning for å kaste lys over disse anklagene, står det i en uttalelse fra Malis militære påtalemyndighet.

Curling: Norge vant jevn VM-kamp mot Finland

Norges curlingherrer vant 5-4 over Finland i VM i Las Vegas onsdag. Laget står dermed med fire seirer og like mange tap i mesterskapet.

Før siste omgang sto det 4-4. Norge hadde siste stein, og skip Magnus Ramsfjell sørget for en vellykket take out norsk seier.