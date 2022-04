Det amerikanske forsvaret vet ikke når flyvraket i Beiarn blir hentet

NTB

Vraket av det amerikanske militærflyet som styrtet i Beiarn, ligger nå under en meter med snø. Det amerikanske forsvaret vet ikke når de kan hente det ut.

– Det amerikanske marinekorpset fortsetter å etterforske denne tragiske ulykken. Marinekorpset fortsetter også å vurdere bergingsoperasjoner for å fjerne restene fra ulykkesstedet etter at det er undersøkt ferdig, sier løytnant Gaby Rossi og major Melanie Salinas i marinekorpset i en epost til NTB.

Det var 18. mars at flyet, av typen V-22 Osprey, styrtet i dårlig vær da det var på et treningsoppdrag som del av Nato-øvelsen Cold Response. Samtlige fire i flyet, alle amerikanske soldater, omkom i ulykken.

Flyvraket ble liggende i et utilgjengelig dalområde i Gråtådalen i Beiarn i Nordland, der vrakdelene fremdeles ligger spredt utover et område på 300 meter. Politiet opphevet i slutten av forrige uke ferdselsforbudet og overflygingsforbudet på ulykkesstedet. Nå er et område på rundt 100 ganger 300 meter rundt vraket avsperret med politibånd.

Da NTB var ved ulykkesstedet mandag denne uken, lå mesteparten av vraket under en meter med snø.

Vraket etter det amerikanske Osprey-flyet ligger fremdeles i Gråtådalen i Beiarn. Les mer Lukk

Blir værende på stedet inntil videre

Det amerikanske forsvaret har tatt over etterforskningen av ulykken og har ansvar for den videre oppfølgingen. Statens havarikommisjon vil dermed ikke ha noen rolle i undersøkelsene, med mindre amerikanerne ber om bistand.

– Ulykkesflyet vil bli værende på ulykkesstedet fram til etterforskningen er ferdig. Samtidig må flyttingen godkjennes av panelet for flyulykker i det amerikanske marinekorpset, og det nå være trygt å gjennomføre en flytting, sier Rossi og Salinas.

Det er foreløpig ikke klart når etterforskningen av ulykken vil være ferdig. Ulykkesflyet og vrakdelene vil etter hvert bli flyttet til USA, der det vil sendes til et militært deponeringssted.

– Det havarerte MV-22B Osprey-flyet er å anse som fullstendig tapt, sier offiserene.

Forsikrer åpenhet

Norske medier ble i etterkant av ulykken nektet adgang til området. Det har fått flere redaktører til å reagere.

Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sa blant annet til Medier24 at man kan legge grunnleggende prinsipper om informasjonsfrihet til side.

På spørsmål fra NRK om hvorvidt det amerikanske forsvaret har noe å skjule, svarer Gaby Rossi og Melanie Salinas slik:

– Vi er forpliktet til åpenhet og å bevare integriteten til etterforskningsprosessen. Denne saken er ikke annerledes.

De sier videre at de vil være åpne om årsaken til ulykken når etterforskningen er ferdigstilt.

Forsvaret får ikke mer info enn andre

Generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, sier til NRK at han ikke får mer informasjon om den videre prosessen enn det mange andre får.

Samtidig sier han at norske myndigheter tydelig har formidlet hvilket nivå av åpenhet de forventer fra amerikanerne.

– Vi i Norge har et veldig åpent samfunn, samtidig ber jeg om å vise respekt for at de har andre prosedyrer, sier han til NRK.