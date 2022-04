Snøskred i Rauma: Én person observert i skredet

NTB

Nødetatene har fått kontakt med personen som ble tatt av snøskred i Rauma onsdag ettermiddag. – Han er våken og klar, sier politiet.

Politiet i Møre og Romsdal meldte først om skredet på Twitter klokka 15.24.

Politiet skriver på Twitter, klokka 16.13, at luftambulansen er i kontakt med personen som ble tatt av skredet.

– Han er våken og klar, sier operasjonsleder John Bratland til Dagbladet.

Skredet, som gikk ved Steinberget, er omtrent 300 meter bredt og har gått helt ned til bunnen av fjellet.

Onsdag ettermiddag melder politiet at det har gått en rekke skred i området og at de ikke har kapasitet til å besvare henvendelser fra mediene

I 16-tiden kom det melding om ytterligere et skred i Rauma, ved Hestebotn. Politiet opplyser at det ikke er kjent om noen er tatt av dette skredet, men at de skal jobbe med å få oversikt over dette skredet.

I løpet av få timer tidligere onsdag gikk det tre snøskred fra ulike fjell i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen ble skadd i disse. Også i Gjemnes på Nordmøre gikk det skred onsdag.

Saken oppdateres.