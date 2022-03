Entreprenør vurderer riving etter brann i Hemsedal

NTB

To leilighetsbygg fikk omfattende skader i brannen i Hemsedal onsdag, ett av dem var under oppføring. Nå vurderer entreprenøren riving og gjenoppbygging.

– Når branntomten blir frigitt, starter arbeidet med å vurdere riving og gjenoppbygging, men det kommer til å ta tid før man kan gi svar på hva dette betyr i praksis, opplyser entreprenøren Veidekke Bygg i en pressemelding.

Det var onsdag ettermiddag at det begynte å brenne i et bygg som var under oppføring. Brannen spredte seg deretter til et annet leilighetskompleks i nærheten. Det var en stund stor spredningsfare til nærliggende bygg, og det tok sju timer før brannen kom under kontroll. Ingen personer ble skadd.

Det var noen byggearbeidere i bygget da brannen startet, men alle kom seg ut, sier kommunikasjonsdirektør Helge Dieset i Veidekke til VG.

– De har det bra, men det er klart det er tøft å se at bygningen du har jobbet med, brenner opp, sier han.

Torsdag drev brannvesenet med etterslukking og overvåking på stedet. Årsaken til brannen er ennå ikke kjent, men Veidekke Bygg sier de vil gjøre alt de kan for å bidra til å finne årsaken.