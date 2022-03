NTB

Sju personer omkom i trafikken i mars. Det er tre flere enn samme måned i fjor. Tolv personer mistet livet på norske veier så langt i år, færre enn noensinne.

– Aldri har vi startet året med færre omkomne i trafikken, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen.

I 2021 var Norge for sjuende år på rad et av landene i Europa med færrest omkomne i trafikken i forhold til antall innbyggere. 16 omkomne per million, der det i Europa er et gjennomsnitt på 44, skriver Vegvesenet.

– Vi har satt oss høye og ambisiøse mål og har nylig lagt fram Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2022–25. Mange aktører og 179 tiltak skal bringe oss nærmere nullvisjonen, sier Ringen.

Rogaland har vært hardest rammet i årets tre første måneder med fire omkomne i trafikken. I Innlandet omkom tre personer og to mistet livet i Viken. Samtidig har en person omkommet i trafikken i henholdsvis Agder, Nordland og Oslo.

Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Vestland, Troms og Finnmark har ikke hatt en eneste dødsulykke på veiene hittil i år.