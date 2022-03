Altibox bekrefter TV 2-stopp – over en million seere mister TV 2 fra fredag

– Om TV 2 ønsker å gjenoppta forhandlingene, står vi klare for å finne gode løsninger på vegne av alle TV-kunder, skriver Altibox. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

I forrige uke trakk TV 2 seg fra forhandlingene med Altibox. Nå bekrefter Altibox at kundene deres mister TV 2s kanaler fra fredag.

– Det ser dessverre ut til at det ikke blir noen ny avtale med TV 2 inntil videre. ​Vi synes det er leit, for det betyr at dere ikke får tilgang til noe TV 2-innhold hos oss fra 1. april, heller ikke TV 2 Play valgt gjennom vårt poengsystem, skriver Altibox på sin Facebook-side torsdag.

Det var Kampanje som omtalte Altibox-meldingen først.

Det var i forrige uke at TV 2 gikk ut og sa at de hadde avsluttet forhandlingene med TV-distributøren om en ny avtale. Den nåværende avtalen går ut torsdag.

Altibox kalte i forrige uke det at TV 2 avsluttet forhandlingene et PR-utspill, noe TV 2 avviste. Nå innrømmer Altibox at kundene deres vil miste TV 2-kanalene.

Altibox skriver i en melding på sine nettsider at de vil gi kundene 50 ekstrapoeng som de kan bruke på innhold eller 100 kroner i avslag på TV-regningen.

– Om TV 2 ønsker å gjenoppta forhandlingene, står vi klare for å finne gode løsninger på vegne av alle TV-kunder, skriver TV-distributøren.

Altibox har over 530.000 TV-kunder, noe som betyr at over en million seere nå mister tilgangen til TV 2s kanaler.