SAS-streik kan true påsketrafikken: – Det skal et lite mirakel til

Lønnsforhandlingene varte kun én dag før SAS-pilotene brøt forhandlingene. Reisende som har bestilt påsketur med selskapet, risikerer å bli streikerammede.

– Partene står veldig langt fra hverandre, og det ser ut til at det skal lite mirakel til for å unngå streik, konkluderer analysesjef i danske Sydbank, Jacob Pedersen i en fersk analyse.

Det skandinaviske flyselskapet skal spare 7,5 milliarder svenske kroner etter coronapandemien i programmet SAS Forward. Ifølge selskapet er dette nødvendig for at SAS skal overleve.

– Vi har blitt møtt med krav fra pilotforeningene som er ekstremt store, og som vil påføre oss ekstremt store kostnader. Det vi trenger nå, er kostnadsreduksjoner, sa forhandlingsleder Marianne Hernæs i SAS til E24 da samtalene brøt sammen tirsdag.

Hun mente pilotenes krav var useriøse og umusikalske, og sa at det nå er mye som står på spill.

– Jeg vil nesten si at pilotene har SAS’ fremtid i hendene.

Påsketrafikken trolig ikke rammet

Til flysmart24 sier lederen for Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset at det er fristene i en eventuell konflikt som bestemmer om påsketrafikken vil bli rammet av en eventuell streik. Slik det ser ut nå, vil en eventuell streik komme først etter påsken.

– Vi kan tidligst sende inn plassoppsigelse etter at frontfaget er ferdig, og når vi har sendt plassoppsigelse skal vi gjennomføre mekling. Det skal gå minimum 14 dager fra man har sendt plassoppsigelse til man kan iverksette en eventuell streik eller lockout, og kun etter at mekling er utført. Det vil si at det er lite sannsynlig med en eventuell streik før påske. Vi håper naturligvis også at uenighetene kan løses uten kampmidler, da vi absolutt ikke ønsker at passasjerene våre skal rammes av en streik, sier Klokset til flysmart24.no.

Stigende konfliktnivå

Pilotene hevder på sin side at man ikke kan akseptere at det er de ansatte som skal stille ansvarlig for pandemien. Konfliktnivået har også steget etter at SAS splittet selskapet opp i tre deler. I tillegg til det eksisterende Scandinavian Airlines, skal selskapene SAS Connect og SAS Link konkurrere i lavpris– og region-segmentet. Ansatte i de selskapene får ikke like gode ytelser.

Det er ganske nøyaktig tre år siden forrige gang SAS-pilotene gikk til streik, noe som varte i én uke.