Nakstad tror det er sannsynlig at nordmenn må vaksinere seg på nytt i løpet av 2022

Selv om de fleste nordmenn er trippelvaksinert, kan det bli behov for mer vaksine allerede etter sommeren.

Pandemien er så godt som avblåst i Norge, restriksjonene er borte og vi lever omtrent som normalt igjen. Men det kan fort snu.

Smittetrenden i Norge har vært nedadgående de siste ukene. Ifølge FHI vil antall nye coronasmittede i Norge halveres annenhver uke fremover dersom trenden fra de siste ukene fortsetter, skriver FHI i sin ukesrapport.

Men selv om eksperter tror at coronaepidemien har passert toppen, ventes det likevel mange innleggelser i ukene som kommer, spesielt i de øvre aldersgruppene.

Omikronvarianten BA. 2, som overtok for omikron BA. 1 i uke 6, utgjør nå rundt 93 prosent av alle smittetilfelene. Denne varianten er også mer smittsom.

I flere land vurderes det nå fortløpende om befolkningen må ha en fjerde vaksinedose. Noen land, som Israel, har allerede gjennomført dette, men de fleste land er avventende.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror behovet for en ny vaksinerunde rykker stadig nærmere også i Norge.

– FHI vurderer fortløpende om det er behov for en fjerde dose til de eldste og etter hvert også yngre aldersgrupper. Det er usikkert når dette vil skje, men sannsynligheten for at man vil trenge påfyll av vaksine i løpet av 2022 er nok ganske stor, sier Nakstad til TV 2.

– Det kan dukke opp en ny variant som sprer seg enda raskere

Overlege i FHI Preben Aavitsland sier til samme kanal at det per i dag er svært usikkert hvordan viruset vil utvikle seg, og om det kan komme en ny smittebølge.

– Kanskje blir det veldig lite smitte til sommeren, eller kanskje det blir et høyere nivå. Det kan jo til og med dukke opp en ny variant som sprer seg enda raskere. Så langt er det ikke holdepunkter for at det haster med noen ny og fjerde vaksinedose, sier Aavitsland.

23. mars oppfordret Folkehelseinstituttet kommunene om å fortsatt følge situasjonen og være årvåkne for forverring av epidemien og for utbrudd i helseinstitusjoner.

– Det vil fortsatt være en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær, advarte FHI, som regner med at epidemien har nådd toppen i Norge.

– Det er en god del immunitet i befolkningen mot omikron nå

Flere eksperter venter likevel at det vil komme en ny coronavirus-bølge til høsten, men det er usikkert hvilken variant som da vil være dominerende.

– Jeg er ikke sikker på om det blir omikron. Mange har allerede har vært smittet av omikron. Derfor er det en god del immunitet i befolkningen mot omikron nå. Det kan derfor hende det blir et utspring av for eksempel delta-varianten i stedet, sier virologi Rebecca Cox ved Influensasenteret i Bergen, til Aftenposten.

Immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo viser til at nordmenn nå er mye bedre forberedt enn før på grunn av bred vaksinering og god immunitet i befolkningen.

– Enorme omikronbølge feier over Europa

I flere europeiske land er en ny smittebølge i ferd med å bygge seg opp. Årsaken skal være at BA.2, en undervariant av omikron, er i ferd med å bli dominerende.

En annen forklaring er at smitteverntiltakene nå i stor grad er fjernet i landene der smitten øker, samtidig som vaksineeffekten kan ha begynt å avta.

– Den enorme omikronbølgen som feier over Europa, fører ikke til store utfordringer for sykehusene. Både utbredt immunitet i befolkningen og omikronvariantens iboende mildhet gjør at sykehusene i Europa håndterer denne bølgen greit. Vi følger situasjonen og vil gi nye råd og eventuelt vaksinere mer ved behov. Vi har lave skuldre nå, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB.

Det er spesielt i Storbritannia, Irland, Hellas, Kypros, Frankrike, Italia og Tyskland hvor økningen er sterkest, ifølge Hans Kluge, europadirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO).