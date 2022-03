Brannen i Hemsedal er under kontroll

NTB

Brannen i to leilighetsbygg i Hemsedal i Viken er under kontroll, opplyser politiet til NTB.

Brannen startet i et bygg som er under oppføring og spredte seg deretter til et leilighetskompleks i nærheten.

Det var ansatte på jobb i bygget som er under oppføring, men alle disse ble evakuert. Det samme gjaldt de som befant seg i leilighetskomplekset brannen spredte seg til.

Ingen personer ble skadd i brannen, men det er store materielle skader.

Det lokale brannvesenet fikk bistand i slukningsarbeidet fra brannvesenet i Lærdal og Årdal.

Beboere i området ble bedt om å lukke vinduene ettersom det kom en del røyk fra åstedet.

Kommunen satte krisestab som følge av brannen på grunn av spredningsfaren og fordi mange er berørt.

Politiet meldte om brannen på Twitter onsdag klokken 16.05.