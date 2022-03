Rettssaken etter Kjærvik-drapet flyttes vekk fra Oslo

NTB

Faren for inhabile dommere har ført til at rettssaken etter drapet på den profilerte advokaten Tor Kjærvik flyttes ut av Oslo.

Kjærvik ble i april i fjor skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo. Hans 36 år gamle sønn er tiltalt for drapet, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer. Hun kom uskadd fra hendelsen.

Siden drapet skjedde i Oslo, skulle rettssaken blitt holdt i Oslo tingrett. Men det kommer ikke til å skje, skriver Aftenposten. Ifølge avisen besluttet tingrettsdommer Ina Strømstad i forrige uke at hele saken skal flyttes vekk fra Oslo tingrett, der Tor Kjærvik i årevis var fast forsvarer.

Tingretten mener at Oslo tingrett som sådan ikke er inhabil, men at det kan være mange dommere i tingretten som kan være inhabile. Det var sønnens forsvarer, advokat John Christian Elden, som mente saken burde flyttes, og han fikk medhold i dette.

Kjærviks sønn har erkjent å ha drept sin far. De rettsoppnevnte psykiaterne mener Kjærviks sønn var psykotisk og ikke kan straffes for drapet.

Statsadvokaten har i tiltalen anbefalt at han dømmes til tvungent psykisk helsevern, men samtidig understreket at spørsmålet om tilregnelighet må avgjøres i retten, og at det kan bli aktuelt med straff.