Omfattende skader etter storbrann i Hemsedal

NTB

Det er omfattende skader på begge byggene etter at en kraftig brann i et leilighetsbygg under oppføring i Hemsedal i Viken spredte seg videre til et nabobygg.

I en oppdatering i 22-tiden onsdag meldte politiet at det fortsatt pågår slukningsarbeid.

– Det er omfattende skader på begge kompleksene. Det fremstår som brannvesenet nå klarer å begrense det til byggene som har brent til nå, tvitret politiet i Sørøst.

Nødetatene har tidligere beskrevet brannen som omfattende, og brannvesenet har jobbet i over seks timer med å få kontroll.

Det var ansatte på jobb i bygget som var under oppføring, men alle disse ble evakuert. Det samme gjelder de som befant seg i leilighetskomplekset brannen spredte seg til.

Får bistand

Det lokale brannvesenet har fått bistand fra brannmannskaper fra Lærdal og Årdal i kampen mot flammene.

Stavkroa, et av landets mest populære afterskisteder, ligger like i nærheten av bygningene som brenner. Å hindre videre spredning har vært brannvesenets prioritet.

– Det har foreløpig ikke vært spredning til Stavkroa, og det jobbes med å hindre videre spredning, sa operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt til NTB i 18.30-tiden.

Beboere i området er blitt anmodet om å lukke vinduer på grunn av røyken fra stedet.

Satt krisestab

Brannen startet i et nybygg i Hemsedal Fjellandsby og spredte seg senere til leilighetskomplekset Staven.

Ordfører Pål Terje Rørby opplyser til NRK at kommunen har satt krisestab. Dette på grunn av spredningsfaren og fordi mange er berørt. Ifølge rikskringkasteren har Hemsedal booking og Skistar klart å finne leiligheter til rundt 100 personer som er berørt av brannen.

– Først og fremst er vi glade for at vi ikke har fått melding om at noen er skadd. Men det er selvfølgelig veldig krevende for dem som eier leiligheter og er i ferd med å bygge, sier Rørby.

– Krevende tid

Det er like før påskeferien, og Hemsedal er blant Norges største skianlegg. Skistar, som eier alpinanlegget og det ene bygget som brenner, sier til NRK at de ikke vil uttale seg ennå. Rørby slår imidlertid fast at det er tøft å få en dramatisk brann på toppen av to krevende år med pandemi.

– Det har vært en svært krevende tid med stengte grenser og corona i to år, og når vi endelig kunne få åpne og få omsetning tilbake igjen, så treffer dette på et svært dårlig tidspunkt, sier han.

Markedsdirektør Ida Thue Stokstad i Solon Eiendom bekrefter overfor VG at det er et av deres bygg under oppføring i prosjektet Fjellandsbyen Hemsedal som er berørt.

– Vi vet ikke noe mer foreløpig og kan ikke uttale oss om årsak, konsekvens eller annet, sier Stokstad.