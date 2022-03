Klassekampen felt i PFU

NTB

Klassekampen ble onsdag felt i Pressens Faglige Utvalg for tittelen i en sak der Nesodden kommune hadde klaget inn avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at Klassekampen ikke hadde dekning for tittelen «Ap-ordfører opprettet nytt eiendomsselskap dagen før han gikk inn i regjering: Lagde AS bak lukka dører».

PFU mener saken er et klart brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 om at man skal ha dekning for tittelen i saken, fordi det ikke stemmer at tidligere ordfører i Nesodden kommune, Truls Wickholm (Ap), opprettet et AS bak lukkede dører.

– Dette er en sak som har alle ingrediensene til en avslørende sak, med hemmeligholdelse og makt. Det er en viktig sak å skrive, og så bommer Klassekampen her. Tittelen er så hardtslående og så feil, sa PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys, ifølge Medier24.

Også Budstikka ble onsdag felt i PFU for manglende dekning i tittelen i saken «Kommunen varslet inspeksjon. Så svingte arkitekten seg rundt». Den omtalte arkitekten klaget inn saken, og fikk medhold i at det var brudd på Vær varsom-plakaten.

PFU konkluderte også med at den kristne ukeavisen Norge IDAG har brutt god presseskikk. Avisen var klaget inn for flere saker om Foreningen FRI og deres ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom.