E16 sperret etter ulykke ved Stalheim

NTB

En person ble onsdag sittende fastklemt etter en ulykke mellom en personbil og en lastebil på E16 ved Stalheim i Vestland.

Vest politidistrikt opplyser at det satt en person i lastebilen og to i personbilen da de kolliderte like på utsiden av Sivletunnelen på E16.

Skadeomfanget er ikke kjent, men ifølge politiet er alle de tre involverte bevisste.

På Twitter skriver politiet at en av personene i personbilen ble sittende fastklemt etter ulykken, og luftambulansen er sendt til stedet.

Veien var ved 11.45-tiden sperret i begge retninger.

Saken oppdateres