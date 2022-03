Ekspertgruppe vil ha lovendringer for å styrke akademisk ytringsfrihet

NTB

En ekspertgruppe foreslår blant annet lovendringer for å tydeliggjøre universitetenes og høyskolenes ansvar for ansattes og studenters akademiske frihet.

Ekspertgruppen, ledet av menneskerettsekspert Anine Kierulf, ble satt ned for å utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet.

Blant forslagene til gruppen er lovendringer for å tydeliggjøre universitetenes og høyskolene ansvar for ansattes og studenters akademiske frihet, og for å løfte fram de ansattes rett til, og ansvar for, å drive formidling.

– I flere land ser vi tendenser til politisk innstramming av vilkårene for akademisk frihet og ytringsfrihet. I deler av offentligheten utsettes vitenskapelig ansatte som deltar i den offentlige debatten, for kampanjer fremfor motargumenter. Også innenfor akademia er det eksempler på at vitenskapelig ansatte som formidler, motarbeides eller rett og slett ties i hjel. Dette er utfordringer som bidrar til at akademikere kvier seg for å delta i offentligheten. Da blir både det offentlige ordskiftet og akademia mindre opplyst, sier Kierulf.

Ekspertgruppen overleverte sin rapport til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).