Norge gir 200 millioner til ukrainske lærere og statsansatte

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier pengene vil komme særdeles godt med for det ukrainske statsapparatet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Ukraina får 200 millioner kroner av Norge som skal gå til lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.

Pengene blir kanalisert gjennom Verdensbankens krisepakke for Ukraina.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina har dramatiske konsekvenser for Ukrainas økonomi. Vi bruker nå 200 millioner av den støtten vi har satt av til denne konflikten, på å hjelpe ukrainske myndigheter direkte. Disse pengene vil komme særdeles godt med, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Ukraina har behov for både våpen og humanitær bistand, men det er også akutt behov for støtte til å holde statsapparatet og kritisk infrastruktur i gang. Det er her dette bidraget kommer inn.

Norge har satt av to milliarder kroner til humanitær innsats og bistand til flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Om lag en milliard kroner er utbetalt til nå, ifølge Utenriksdepartementet.