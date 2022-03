LO-lederen: Kvotekjøp er feil vei å gå

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener kvotekjøp i utlandet ikke er veien å gå for at Norge skal oppnå klimamålet for 2030.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var tirsdag tydelig på at Norges klimamål ligger fast, men han var mindre tydelig på om det er aktuelt å kjøpe kvoter i utlandet for å få det gjennomført. Han møter klar tale hos LO-lederen.

– Det mener jeg er feil. Skal vi gjøre klimakutt, så skal vi gjøre klimakutt, sier Hessen Følsvik til NTB.

Hun påpeker at Norge må bruker muligheten til å utvikle industrien i en grønnere retning. Forpliktelse til å kutte klimagasser her hjemme henger nøye sammen med denne industriutviklingen, mener hun.

– Hvis vi begynner å skulle gjøre andre ting, for eksempel å kjøpe kvoter, så lemper vi på industriens insentiver til å kutte, men også muligheter til å utvikle ny industri, sier LO-lederen.

Sp åpnet for kvoter

Norges klimamål er å redusere utslippene med minst 50 -55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Det skal oppnås i samarbeid med EU. Senterpartiet har i vår tatt initiativ til en debatt om Norge bør kjøpe kvoter i utlandet som en del av å oppnå målet.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik åpnet for dette i et intervju med Klassekampen, og denne uken fulgte parlamentarisk leder Marit Arnstad opp med et ønske om en mer nyansert debatt for hva elektrifisering av sokkel vil få av konsekvenser for klimamålene. Hun nevnte både kvotekjøp og å endre på regnemåten for opptak av CO2 i skog.

– Enighet i LO

LO-lederen mener imidlertid at hele kuttet må tas her hjemme.

– Innebærer det at du vil stå fast på målet om å kutte utslipp på norsk sokkel med 50 prosent?

– Ja, det mener jeg. Ja!, sier hun.

Ifølge Hessen Følsvik er det en linje som et omforent LO står bak, og at det ikke er noe strekk i laget på dette punktet. Hun tror likevel spørsmål om hvordan vi skal nå klimamålene vil bli et av de store temaene som vil bli diskutert på LO-kongressen i månedsskiftet mai-juni.

– Men klimakutt, og da mener jeg reelle kutt, er omforent hos oss, sier hun.

Strøm fra land

I Hurdalsplattformen er Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om at elektrifisering av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar kraft produsert på sokkelen.

Arnstad mener det må innebære at de fleste installasjonene må elektrifiseres med havvind – noe som vil ta lenger tid å bygge ut. Men Følsvik svarer slik på analysen:

– Vi må bruke strøm fra land til å elektrifisere. Men det mener jeg er mulig å gjøre de to tingene samtidig, sier hun.

Argument mot elektrifisering med strøm fra land har blant annet gått på at det kan gi høye strømregninger for forbrukere og for industri og næringsliv.

– Nå har jo forbrukerne fått en strømpakke, som avhjelper en del. Så er det mer langsiktige arbeidet satt i gang i form av energikommisjonen. Så vi må se på løsninger på det på sikt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.